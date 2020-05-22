بارك حياة السعديات يعــيــد فــتــح أبــوابـــه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فندق وفلل بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات، عن إعادة فتح أبوابه يوم 23 مايو الجاري لاستقبال الضيوف والنزلاء احتفاء بعيد الفطر المُبارك.

وقالت دوريس هيشت، المدير العام لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي: تحتلّ حماية صحة ورفاهية ضيوفنا وزملائنا وعملائنا أعلى مرتبة في قائمة أولوياتنا القصوى على الدوام بشكل عام، وفي المرحلة الراهنة بشكل أكبر.

وذكرت أنه في إطار استراتيجية «مجموعة حياة» القائمة على تقديم أرقى معايير الرعاية لجميع الضيوف والنزلاء، فإن فريقنا على أتمّ الاستعداد في مجال التدابير الاحترازية القائمة على تعزيز الإجراءات الصحية والنظافة بما يضمن راحة العاملين في الفندق وجميع الضيوف وسعادتهم وسط بيئة صحية وآمنة ومريحة.وأضافت: سيحظى الضيوف خلال الفترة القادمة بالاسترخاء والاستراحة الرائعة في ملاذهم الخاص الواقع على شواطئ جزيرة السعديات. ويمكنهم الاستمتاع بعيداً عن أجواء المنزل مع الحفاظ على الخصوصية والتباعد الاجتماعي في فيلات وأجنحة الفندق المُميّزة.