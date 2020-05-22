شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» توظف قدرات شركاتها العالمية للتصدي لفيروس «كوفيد ـ 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وحّدت شركتا مبادلة للرعاية الصحية، وستراتا للتصنيع، المتخصصة في إنتاج أجزاء هياكل الطائرات، جهودهما لتطوير مجموعة من المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمرضى. وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج كبسولة عزل وأقنعة واقية للوجه، إضافة إلى غطاء وقاية للأذنين. ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة «نعمل_نخلص» التي أطلقتها شركة مبادلة لتعزيز التكاتف والتلاحم بين مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية لحماية المجتمع، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات للحد من انتشار وباء «كوفيد 19»، وإيجاد حلول مبتكرة لاحتواء انتشاره.

وشكلت «مبادلة» فريقاً مشتركاً يضم خبراء وممثلين عن «مبادلة للرعاية الصحية» التي ترتبط بشراكات مع مؤسسات ومراكز طبية رائدة على المستوى العالمي لتلبية أهم احتياجات الرعاية الصحية في المنطقة، وشركة ستراتا للتصنيع، بهدف ضمان مواكبة آخر المستجدات وتحديد متطلبات واحتياجات قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

تمكن الفريق المشترك من تطوير كبسولة عزل مصممة بشكل مبتكر لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى فيروس «كوفيد 19»، إلى جانب ضمان سلامة الكوادر الطبية ومنع انتشار الفيروس. وإضافة إلى ذلك، يعمل الفريق على تطوير وإنتاج غطاء وقاية للأذنين لمساعدة العاملين في فرق الرعاية الصحية على تخفيف الضغط الذي تتعرض له الأذن، نتيجة لارتداء الأقنعة والكمامات لفترات طويلة.

قال حسن جاسم النويس، نائب رئيس أول لدى «مبادلة للرعاية الصحية»: «تسهم أغطية ومعدات حماية الوجه والأذنين في تعزيز سلامة العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وتضمن لهم مستويات أعلى من الراحة، ومن المتوقع أن تكون كبسولة العزل التي نعمل على إنتاجها حالياً، نقطة تحول في علاج المرضى المصابين بفيروس «كوفيد 19»، لا سيما أولئك الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي».

وأكد النويس أن شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية «ملتزمة بتسخير كافة مواردها والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من خبرات «ستراتا» لتطوير ابتكارات مفيدة في مجال الرعاية الصحية يتم تصنيعها وإنتاجها في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير أفضل سبل الرعاية والحماية للمرضى المصابين بفيروس «كوفيد 19»، ومقدمي الرعاية الصحية والكوادر الطبية على حد سواء.

وتعد كبسولة العزل أحدث الحلول التي يتم تطويرها في إطار التعاون بين مبادلة للرعاية الصحية و«ستراتا»، حيث سيواصل الجانبان البحث عن فرص جديدة لمزيد من مشاريع التعاون والشراكات الهادفة.

شراكة متميزة

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وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إن المبادرة الجديدة تأتي في إطار الشراكة المتميزة مع مبادلة للرعاية الصحية، واستجابة لمتطلبات مرافق الرعاية الصحية التابعة لها لتلبية احتياجاتها من الإمدادات الطبية.

وقال إن الشركة تمكنت خلال فترة قصيرة من تطوير نماذج أولية وتجربة ابتكارات جديدة لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، مؤكداً أن تطوير وإنتاج المعدات الطبية الجديدة يبرهن على الدور المحوري الذي تقوم به شركات التصنيع الوطنية خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية.

وتعد «الميني كبسولة» و«الميني كبسولة بلس» اللتين صممتا للمساعدة في إنقاذ حياة مرضى «كوفيد 19» من أحدث التقنيات المبتكرة التي تعتمد على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عملية التصنيع لدى شركة «ستراتا».

وأضاف عبدالله: «في الوقت الذي نواصل فيه تزويد عملائنا بأجزاء هياكل الطائرات، سنعمل على تسخير قدراتنا الصناعية والتكنولوجية لدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي لحكومة الإمارات في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع الرعاية الصحية».

واستعانت مبادلة للرعاية الصحية بخبراء من مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» و«هيلث بوينت» التابعين لشبكة مرافقها عالمية المستوى، لتجربة النماذج الأولية لقناع الوجه في ظروف مخبرية.

معايير

وقال الدكتور مادو ساسيدار، رئيس الخدمات الطبية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «يحتاج مرضى فيروس «كوفيد 19»، إلى جانب الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية الصحية الذين يراقبون حالة المرضى على مدار الساعة، لأفضل ممارسات ومعايير الرعاية والحماية. وتضمن كبسولة العزل التي تتم تجربتها حالياً، للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي توفير مستوى عالٍ من الحماية لمقدمي الرعاية الصحية لتعزيز سلامتهم وضمان عدم إصابتهم بفيروس «كوفيد 19». وستساعد اختباراتنا للمنتج في ظروف مخبرية على تسريع عملية اعتماد وتسليم المنتج النهائي».