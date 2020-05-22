إعادة افتتاح مرافق الترفيه والضيافة في «الحمرا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كريستوفر هيويت، نائب الرئيس- الضيافة والترفيه في «الحمرا»، إعادة افتتاح مرافق الضيافة التابعة لنا وتشمل: «نادي الحمرا للجولف»، و«مرسى ونادي الحمرا لليخوت»، إضافة إلى اثنين من فنادقنا الشهيرة وهما: «ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا»؛ و«والدورف أستوريا رأس الخيمة»، وذلك عملاً بالتوجيهات الصادرة عن حكومة إمارة رأس الخيمة و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»وبدأ «نادي الحمرا للجولف» باستقبال زواره من الأعضاء ونزلاء الفنادق ولاعبي الجولف المسجلين في دولة الإمارات في ظل تطبيق صارم للإجراءات والاحترازات مثل العدد المحدد للاعبين والعربات المعدة للاستخدام لمرة واحدة وتحديد عدد اللاعبين في المجموعات، إضافة إلى تعقيم كافة العربات قبل وبعد الاستخدام.

ونطبق أيضاً إجراءات قياس درجات الحرارة للأعضاء والزوار والموظفين عند الوصول، إلى جانب برامج التعقيم والالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي في جميع منافذ الأطعمة والمشروبات في النادي.