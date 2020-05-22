إطلاق «برنامج ضمان الحماية» في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس» المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، لإطلاق مبادرة «برنامج ضمان الحماية» التي تهدف إلى ضمان استئناف كل العمليات في قطاع الضيافة بسلامة، وكفاءة. وستوفر «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس» دعمها للهيئة في تطبيق الإجراءات الصارمة المتعلقة بالصحة، والسلامة، والنظافة، في جميع فنادق الإمارة.

وبموجب الشراكة، ستتولى «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس» تنفيذ عمليات تدقيق مستقلة ستغطي الهيئة تكاليفها كاملة، في إطار «برنامج ضمان الحماية» الذي أطلقته لفنادق رأس الخيمة، ويشمل 45 فندقاً ضمن حملة «ابق آمناً». وتهدف عمليات التدقيق الإضافية إلى تعزيز التحقق من إجراءات السلامة والنظافة التي تطبقها الهيئة حالياً، بالشراكة مع الهيئات الحكومية، وترتقي بحملة شهادة الاعتماد «ابق آمناً» إلى المستوى التالي.

وستشتمل عملية التدقيق على إصدار قائمة من الإجراءات التي يتعين على الفنادق تطبيقها؛ وعمليات تفتيش ميدانية، وزيارات غير معلنة. وسيجري تقييم المنشآت الفردية بناء على عوامل عدة، تشمل: الالتزام بالبرنامج؛ وتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي؛ والامتثال لممارسات وإجراءات النظافة؛ إضافة إلى مراقبة وإدارة أي قضايا ومسائل قد تطرأ.وتشمل الإجراءات والمعايير المطبقة حالياً في قطاع الضيافة بالإمارة: فحص جميع موظفي الفنادق للكشف عن الإصابة بوباء «كوفيد-19»؛ وتوفير الكمامات، والقفازات، لجميع الزوار؛ وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة للزوار، والموظفين، والقياس اليومي الإلزامي لدرجات الحرارة على جميع المداخل عند الوصول. كما سيجري مفتشو الهيئة جولات ميدانية يومية ضماناً لالتزام الفنادق بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى توفير الدعم من الهيئات الحكومية لمساعدة الفنادق في تطبيق البروتوكولات الموضوعة خصيصاً للمحافظة على سلامة الزوار.