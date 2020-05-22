ندوات حول استجابة الشركات لتداعيات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت كل من مبادرة «بيرل»، و«شبكة الاتفاق العالمي في دولة الإمارات»، و«المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، عن إطلاق سلسلة جديدة من الندوات الافتراضية التي ستستهدف تعزيز وعي القطاع الخاص بالتأثيرات العالمية التي فرضها تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومناقشة استجابة وتفاعل قطاع الشركات من أجل احتواء تداعيات هذا الوباء، وكيفية تنسيق العمل بينها للمضي قدماً، وتجاوز الأزمة.

وشهدت الندوات التي انعقدت مؤخراً، مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت الندوة الافتراضية الأولى بعنوان «القيادة في أوقات الأزمات والتعامل مع المجهول»، وتضمنت جلسة نقاشية بين الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب. واستعرضت الجلسة مجموعة من الأفكار والمقترحات حول كيفية الاستجابة للتحديات المحتملة التي قد تواجهها الشركات خلال هذه المرحلة، إضافة إلى الخطوات التي يترتب على الشركات اتخاذها للحفاظ على ثقة جميع أصحاب المصلحة، وضمان استمرارية أعمالها.