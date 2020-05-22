شكرا لقرائتكم خبر عن الفنادق الشاطئية تراهن على عطلة عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أنور داود، وعدنان نجم

يقف القطاع الفندقي في الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من العودة الجزئية في قطاع الضيافة، مع قرار فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق لنزلائها في دبي، والذي يشير إلى التوجه نحو تخفيف الإجراءات عن القطاع في المرحلة المقبلة.

وتراهن الفنادق والمنتجعات الشاطئية على جذب الزوار من السياحة الداخلية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تسجل زيادة في الطلب بشكل تدريجي على الليالي الفندقية، من أجل استخدام الشواطئ الخاصة.

وشهدت أسعار ليالي الإقامة في الفنادق الشاطئية ارتفاعات متفاوتة للحجز خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مقارنة بالوقت الراهن، في مؤشر إلى وجود طلب على الحجوزات في هذه الفنادق خلال فترة العيد، الأسبوع المقبل.

وتراوحت الأسعار لليلة واحدة لشخصين ما بين 350 درهماً، إلى 1200 درهم، فيما ترتفع إلى 1900 و3000 درهم لقاء فيلا شاطئية، أو جناح فندقي للعائلة.

وقدمت بعض الفنادق تسهيلات للنزلاء، منها الإعفاء من رسوم إلغاء الحجز، إضافة إلى وجبات الفطور، والغداء، أو العشاء.

وتستفيد الفنادق الشاطئية من قرار السماح لها بفتح شواطئها الخاصة للنزلاء فقط.

وقالت فنادق شاطئية في إشعارات للعملاء، إن شواطئنا الخاصة على ضفاف دبي مفتوحة الآن أمام النزلاء فقط، ونتبع جميع الشروط والضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي. وأضافت أنه سيتم الالتزام بقواعد دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدد مرتادي الشاطئ الخاص بالفندق.

وأعلنت هذه الفنادق عن حزم ترويجية للنزلاء لتشجيعهم على حجز الغرف الفندقية من أجل استخدام الشواطئ.

إجراءات احترازية

وبحسب تعميم لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، يسمح لنزلاء الفنادق فقط، بالدخول إلى الشواطئ التابعة للفنادق، ولا يمكن للضيوف الخارجيين من غير النزلاء شراء تذاكر دخول للشواطئ.

وينبغي الالتزام بترك مسافة مترين بين الأشخاص، ومسافة 4 أمتار بين مجموعتين من الأشخاص، على الشواطئ التابعة للفنادق، وبين أسرّة التشميس الإبقاء على مسافة «مترين في حال استخدام أسرة التشميس من قبل عائلة واحدة»، كما أن من غير المسموح به وجود أكثر من 10 أشخاص في المجموعة الواحدة، سواء كانوا من عائلة، أو أصدقاء، أو مدربين.وطلبت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الالتزام عند إعادة فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق، بأقل من سعة 30% حفاظاً على التباعد الاجتماعي، كما أكدت ضرورة توفير جهاز ماسح حراري، وكاميرات حرارية، وأجهزة قياس الحرارة للقيام بالفحوص الطبية، ورصد الحالات المصابة المحتملة.وقال مصدر في قطاع الضيافة إن القواعد الجديدة ستسمح للفنادق الشاطئية بجذب النزلاء من السوق الداخلي بشكل أكبر من المنشآت الفندقية الأخرى، خاصة مع إبقاء إغلاق الشواطئ العامة.

عروض أبوظبي

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من جهة أخرى، تسعى فنادق أبوظبي إلى طرح عروض بهدف تنشيط السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر السعيد، تضمنت عدداً من الخصومات على الليالي، وتناول الطعام، في محاولة لجذب أعداد من النزلاء وتسجيل إشغالات مناسبة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مديرو هذه الفنادق أنهم حريصون على التقيد بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، موضحين أن هذه المناسبة مهمة ليتمكن الزوار والنزلاء من قضاء أوقات مختلفة.

25 % خصومات في كريستال الفندقية

وقال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة كريستال الفندقية: «بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، نقدم في فندق كريستال أبوظبي خصومات تصل إلى 25% على أسعار الغرف والأجنحة طوال أيام العيد».

وأضاف فاخوري: «نقدم أفضل الخدمات مع مراعاة شروط السلامة والإجراءات الاحترازية بما في ذلك التعقيم الكامل لكافة مرافق الفندق العامة وغرف النزلاء، وتماشياً مع تعليمات دائرة السياحة في أبوظبي، يقوم الفندق بمراقبة درجة حرارة النزلاء والزوار والعاملين على مدار الساعة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي». وذكر أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قدمت مبادرة لتخفيف وقع جائحة كورونا على قطاع السياحة، حيث تم تخفيض الرسوم على جميع الأسعار التي ستنعكس إيجاباً على السياحة الداخلية في الوقت الراهن.

داون تاون.. تعاون إيجابي

قال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رمادا داون تاون أبوظبي: وجدنا تعاوناً إيجابياً من قبل دائرة الثقافة والسياحة عبر إجراءاتها الاحترازية التي أعلنت عنها سابقاً، إلى جانب أن الدائرة قامت مؤخراً مشكورة، بإجراء فحوص مجانية تتعلق بسلامة العاملين لدينا، وهذا أمر مهم لمساعدة الفندق، ويجعل الثقة أعلى من قبل النزلاء والزوار.

20 % خصومات في مجموعة جنة

وقال أسامة شروف نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في مجموعة جنة الفندقية: «طرحنا عروضاً للمواطنين والمقيمين بالدولة عبر موقعنا الإلكتروني، تتضمن خصومات بين 15 و20% من خلال الحجوزات المباشرة عبر موقعنا، كما نواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دائرة الثقافة والسياحة، حيث نحرص على تنفيذ التوجيهات المعنية بها.

10 % خصماً في قصر الإمارات

وأطلق فندق قصر الإمارات الفاخر عروضاً خاصة لعطلة عيد الفطر السعيد لإتاحة الفرصة للعائلات لقضاء أجمل العطلات بهذه المناسبة السعيدة. ويمكن الاستمتاع بأيام عيد الفطر السعيد في جوٍّ آمن وبأسعار رائعة مع عرض القصر من فندق قصر الإمارات الفاخر.

ويتيح العرض خصماً خاصاً بنسبة 10% خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وبإمكان الضيوف والزوار الاستمتاع، إلى جانب أسعار الغرف المخفضة الخاصة، ببوفيه إفطار يومي فاخر لما يصل إلى ضيفين في الغرفة.

منتجع أتلانتس النخلة

في إطار التحضيرات التي تواكب استقبال عيد الفطر المبارك وتماشياً مع كافة التعليمات وتوجيهات السلامة الصادرة عن الجهات الحكومية في الدولة، يستعد منتجع أتلانتس النخلة في دبي لاستقبال ضيوفه خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث تم إعداد مجموعة من خيارات الإقامة والعروض ذات القيمة المضافة للمقيمين في المنتجع. ويقدم المنتجع خلال فترة العيد خصماً يصل إلى 30% على خدمات المطاعم والتي تشمل «بريد ستريت كيتشن» ومطعم «ذا شور» المتاح لتناول وجبات الغداء والعشاء ومطعم «وايت».كما تتوفر خيارات وجبة العشاء في كلٍ من مطعم «نوبو» ومطعم «هاكاسان» ومطعم «سي فاير». كما يشمل خصم 30% على كل من المأكولات والمشروبات التي يقدمها «مقهى بوسايدون» المواجه على حوض الأمباسودور لاجون الذي يضم أكثر من 65 ألف حيوان بحري، ومقهى «بلاتوس» الواقع في الردهة الرئيسية للمنتجع. ولمحبي المغامرات والأنشطة المائية الشاطئية، فستتاح لهم الحصول على خصم 20% على جميع الألعاب المائية الواقعة على الشاطئ.