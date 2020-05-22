شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تراجع لمبيعات المنازل الأمريكية في 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مبيعات المنازل الأمريكية أكبر انخفاض لها في نحو عشر سنوات في ابريل/ نيسان مع تأثر سوق العمل والاقتصاد عموما بجائحة فيروس كورونا، مما قوض الطلب على المنازل.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين الخميس إن مبيعات المنازل القائمة هوت 17.8 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 4.33 مليون وحدة الشهر الماضي. والتراجع المئوي هو الأكبر منذ يوليو/ تموز 2010.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض المبيعات 18.9 بالمئة إلى معدل يبلغ 4.30 مليون وحدة في ابريل/ نيسان.
وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي في ابريل /نيسان.
يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت يوم الثلاثاء انهيارا غير مسبوق في تشييد المنازل وتصاريح البناء في ابريل /نيسان.
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