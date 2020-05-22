هيكلة «باسيفيك كنترولز» بعد عجز 370 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «باسيفيك كنترول سيستمز» ، المتخصصة في الخدمات المدارة لإنترنت الأشياء ومقرها دبي، عزمها إجراء هيكلة جديدة لعملياتها. وكانت الشركة قد واجهت صعوبات مالية مطلع العام 2016، بسبب تأخر سداد المدفوعات من العملاء والشركاء التجاريين، بالإضافة إلى اكتشافها عجزاً قدره 370 مليون درهم في دفاتر الشركة، نتيجة إساءة استخدام السلطة المدير المالي السابق الذي كان عضواً موثوقاً في فريق الإدارة في الشركة مع 3 محاسبين.

كشفت التحقيقات الداخلية والعمل الذي أجرته وكالات مستقلة عن تلف السجلات المالية للشركة وإزالتها؛ للتهرب من الكشف عن الاحتيال. حيث تم اكتشاف عجز يزيد على 370 مليون درهم في دفاتر الشركة.

وتفيد الشكوى التي تقدمت بها شركة «باسيفيك كنترولز» للجهات المختصة في دولة الإمارات، بأن المدير المالي وفريقه قاموا عن طريق الاحتيال بإنشاء وتشغيل حسابات مصرفية باسم الشركة، وإنشاء قروض وضمانات شخصية وشيكات وتحويلات مصرفية باستخدام التوقيعات المزيفة ل «ديليب راهولان» دون علمه وموافقته.

وتتضمن الهيكلة الجديدة وضع الشركة على مسار التعافي، وسداد الديون المستحقة عليها، وإعادتها إلى مجدها السابق، لا سيما أن تقنيات الشركة وابتكاراتها وإسهاماتها من خلال مركز البيانات الخاص بها في دبي وخدماتها للحوسبة السحابية.