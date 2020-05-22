13.6 مليون درهم أرباح «سلامة» الفصلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، عن تحقيق صافي ربح يعود للمساهمين بمبلغ 13.65 مليون درهم في الربع الأول 2020 مقارنة بمبلغ 14.96 مليون درهم للربع الأول من عام 2019. ونمت إجمالي المساهمات المكتتبة 26% لتصل إلى 441 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ 351 مليون درهم في الربع الأول 2019.

وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، واصلت سلامة مسار النمو، محققةً زيادة كبيرة في إجمالي المساهمات المكتتبة. وقد حققت جميع الأنشطة التجارية والشركات التابعة أداء وفقاً للتوقعات باستثناء شركة سلامة الجزائر، التي أفادت عن انخفاض إجمالي المساهمة المكتتبة وارتفاع بالمطالبات في الربع الأول من عام 2020، مما ساهم في انخفاض صافي أرباح سلامة الإجمالية. وقد أدت استراتيجية الاستثمار الحكيمة إلى حماية سلامة من التقلبات في أسواق الأسهم العالمية والمحلية.

تقوم شركة سلامة بمراقبة تداعيات فيروس كورونا بعناية وتعديل معايير الاكتتاب والمنتجات الخاصة بها استجابة لظروف السوق. ومن خلال الإدارة الحكيمة للتدفقات النقدية والرقابة الصارمة على النفقات، تتوقع شركة سلامة تجاوز هذه الأزمة. ونشير إلى أن شركة سلامة لم تشهد تراجعاً كبيراً في المطالبات بسبب أزمة فيروس كورونا.

هذا وقد انتقلت شركة سلامة إلى العمل من المنزل بشكل فعال وهي تخدم عملاءها وشركاءها في التوزيع بسلاسة وتفي بجميع معايير خدمة العملاء.