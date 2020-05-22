شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تراجعت الأرباح الصافية لشركة «دار التأمين» إلى 3.14 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 5.35 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
* انخفضت أرباح «طيران أبوظبي» إلى 54.26 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 60.28 مليون في الفترة المقابلة من 2019.
* عينت شركة «إشراق للاستثمار» أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني، كعضو جديد في مجلس الإدارة، بدلاً من ناتاشا حنون التي استقالت قبل أيام.
* يجتمع مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» في 27 مايو/أيار الجاري؛ للنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بغرض انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة.
* أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» عن تملك عدد 32.8 مليون سهم من أسهم «أسمنت رأس الخيمة» لمصلحة أحد عملائها بصفته المالي المستفيد النهائي بما يعادل 6.52% من أسهم الشركة.
* قرر مجلس إدارة شركة «أملاك للتمويل» تأجيل اجتماعه الذي كان من المقرر عقده أمس الخميس إلى 28 مايو/أيار القادم.
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