مؤشر البطالة في أمريكا يقترب من 40 مليون عاطل عن العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,43 مليون طلب جديد لتلقي مخصصات البطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى لا يزال مرتفعا بشكل استثنائي مع تواصل أضرار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الخميس.

وجاء عدد العاطلين الجدد المسجلين في الأسبوع بين 10 و16 أيار/مايو أعلى بقليل من توقعات المحللين التي راوحت 2,4 مليون. مع ذلك، تبقى الحصيلة الجديدة أدنى من العدد المسجّل خلال الأسبوع السابق والذي بلغ بعد مراجعته 2,687 مليون طلب.

في الإجمال، تم تسجيل 38,6 مليون عاطل عن العمل منذ توقف النشاط الاقتصادي وفرض تدابير حجر واسعة لاحتواء الوباء.

ومنذ الرقم القياسي البالغ 6,8 مليون عاطل جديد الذي سُجّل خلال آخر أسبوع من آذار/مارس، شهد عدد المسجلين الجدد تراجعا بطيئا كل أسبوع.

مع ذلك، يواصل العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة في الارتفاع ليصل مستويات غير مسبوقة (25 مليون). ويشمل الفرق بين العدد الإجمالي للطلبات وعدد المستفيدين الفعليين المطالب المرفوضة ومن حصلوا مجددا على وظيفة.

من جهة أخرى، ظلّ النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا (شمال شرق البلاد) سلبيا خلال أيار/مايو للشهر الثالث على التوالي، وذلك لاستمرار تأثره بوباء كوفيد-19، وفق ما أظهر مؤشر الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي نُشر الخميس أيضا.

وشرح فرع الاحتياطي في بيان أنه رغم استعادة مؤشر النشاط بعض عافيته خلال أيار/مايو (+13 نقطة)، إلاّ أنه استقر عند -43,1 نقطة ويبقى بالتالي منكمشا.

ويقيس المؤشر تصور صناعيي المنطقة الثالثة للاحتياطي الفيدرالي (تغطي شرق بنسلفانيا وديلاوير وجنوب نيوجيرسي) لبيئة الأعمال من خلال نشاط شركاتهم. وأجريت الدراسة بين 11 و18 أيار/مايو.