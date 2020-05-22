الهدوء يطبع أداء الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع

تباينت إغلاقات المؤشرات العامة في جلسة نهاية الأسبوع الخميس، وسط هدوء واضح في أداء السوقين، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.43%، وسط أداء متباين في الأسهم القيادية، مع ارتفاع في السيولة التي تركزت على أسهم منتقاة.

ونشطت السيولة في سوق دبي المالي تحديداً، لترفع السيولة الكلية إلى 434.4 مليون درهم، حيث شهد سوق دبي 282 مليون درهم، كما شهد سوق أبوظبي 152.3 مليون درهم.

وشهد سهم «دار التكافل»، صفقة كبرى مباشرة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة بقيمة إجمالية 29.65 مليون درهم. بلغت كمية الصفقة 37.06 مليون سهم بسعر 0.80 درهم للسهم، أي أعلى 33% من سعر إغلاق جلسة الأربعاء.

وبحسب بيانات تغير نسبة التملك الخاصة بالصفقات الكبيرة، بلغت حصة المستثمر محمد سلطان محمد هاشل الخيلى نحو 19.81%، فيما تخارجت «إم إف للاستثمارات» بالكامل.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الجلسة 0.28%، بما يعادل 5.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وسط تذبذب المؤشر صعوداً، وهبوطاً، منذ بداية الجلسة.

وصعد السوق هامشياً بدعم من ارتفاعات طفيفة في المؤشرات القطاعية، منها العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.40%، وسط ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.05% إلى 1.92 درهم، بتداول 5.7 مليون درهم، و«ديار» 2.67% إلى 0.269 درهم، و«إعمار مولز» 0.83% إلى 1.21 درهم.

واتجهت السيولة نحو سهم «الاتحاد العقارية»، متصدراً تداولات السوق بعدما شهد نحو 80.7 مليون درهم بتداول 268.5 مليون سهم، ليرتفع السهم 1.35% إلى 0.300 درهم، فيما استقر «إعمار العقارية» دون تغيير، بتداول 33.58 مليون درهم. وتراجع «ارابتك» 0.64%.

كما ارتفع مؤشر البنوك 0.40%، مع تحسن سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.55% ليغلق عند 9 دراهم، بتداول 62.4 مليون درهم، كما ارتفع «أملاك» 0.29% إلى 0.335 درهم، و«مصرف عجمان» 1.83% إلى 0.555 درهم، وتراجع «جي إف إتش» 0.36% إلى 0.548 درهم واستقر «دبي الإسلامي» دون تغير وسط سيولة بنحو 16.2 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار الذي ارتفع 0.57%، صعد سهم «سوق دبي المالي» 2.69% إلى 0.724 درهم، بتداول 4.5 مليون درهم.

وتباينت إغلاقات أسهم التأمين، مع ارتفاع «دار التكافل» 3.33% إلى 0.619 درهم، كما ارتفع «سلامة» 0.41% إلى 0.489 درهم، بينما تراجع «أمان» 0.95% و«عمان للتأمين» 4.76%.

وارتفع مؤشر الخدمات 0.45%، مع ارتفاع «أمانات» 0.38% إلى 0.79 درهم، و«تبريد» 0.51% إلى 1.95 درهم.

وفي قطاع النقل، ارتفع «أرامكس» 0.64% إلى 3.14 درهم بتداول 10.5 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» 1.99% إلى 0.358 درهم، وتراجع «العربية» 0.98% إلى 1.01 درهم.

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سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43%، بما يعادل 17.9 نقطة، ليغلق عند مستوى 4112.9 نقطة. وتراجع البنوك 0.58%، وسط تراجع «أبوظبي الأول» 0.88% إلى 11.2 درهم، بتداول 12.3 مليون درهم، فيما استقر «أبوظبي التجاري» دون تغيير بتداول 27 مليون درهم.

وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.30% إلى 3.29 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.98% إلى 1.03 درهم. وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.69%، مع تراجع «العالمية القابضة» 0.95% إلى 27.24 درهم، بتداول 8.26 مليون درهم، فيما ارتفع «إشراق» 2.12% إلى 0.241 درهم.

وتراجع العقار 0.09%، مع استقرار «الدار» عند 1.76 درهم، وتراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.44% إلى 0.342 درهم.

وتراجع اتصالات 0.39% إلى 15.24 درهم، بتداول 30.22 مليون درهم.

تداولات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في سوق أبوظبي بنحو 29.6 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 16.3 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 103 ملايين درهم، فيما بلــــغت مبيعاتهم نحو 116.3 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شراء في أبوظبي بنحو 30.33 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 19.8 مليون درهم، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 295.37 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 284.8 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة بيعة طفيفة بنحو 160 ألف درهم، و490 ألف درهم في سوق أبوظبي ودبي، على التوالي.

واتجه الاستثمار المؤسسي نحو البيع، حيث سجلت المؤسسات صافي استثمار كمحصلة بيعية بنحو 94.7 مليون درهم، كمحصلة بيع، نتيجة لمشتريات بقيمة 228.7 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 323.5 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المستثمرون الأفراد محصلة شراء بنحو 94.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 205.6 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 110.88 مليون درهم.