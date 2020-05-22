شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الائتمان المصرفي في الإمارات إلى 1.7 تريليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نما الائتمان المصرفي بما لا يزيد على 0.4% في إبريل/نيسان الماضي إلى 1.78 تريليون درهم، مع نمو 0.8% في الائتمان المحلي إلى 1.61 تريليون درهم، ونمو 0.9% في الائتمان الحكومي إلى 231.2 مليار درهم، و8.2% في ائتمان الشركات شبه الحكومية إلى 217.5 مليار درهم. الجدير بالذكر أن ائتمان الشركات شبه الحكومية سجل نمواً بحوالي 26.7% مقابل إبريل 2019، ووصل نمو الإقراض المصرفي لهذه الشركات إلى 17.4% منذ بداية العام.
ونما إجمالي الائتمان المصرفي على أساس سنوي، أي مقابل إبريل 2019 بحوالي 5.9%، أما منذ بداية العام فوصل النمو في الائتمان المصرفي إلى 1%.
وأظهرت المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن الائتمان للقطاع الخاص تراجع في إبريل الماضي بحوالي 0.7% إلى 1.14 تريليون درهم، ووصل نمو الائتمان للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري إلى 0.5%، أما على أساس سنوي فهناك استقرار في النمو دون إضافة أو تراجع عند نفس مستوى إبريل 2019.
وتراجع نمو الائتمان لقطاعات الأعمال والصناعة بحوالي 0.5% إلى 814.6 مليار درهم.
وتراجع نمو القروض الشخصية 1.2% في إبريل الماضي على أساس شهري، و1.9% منذ بداية العام إلى 326.2 مليار درهم.
وارتفع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 10.7% على أساس شهري إلى 17.6 مليار درهم (تراجع 10.2% على أساس سنوي، وارتفاع 15% منذ بداية العام وحتى نهاية إبريل). وتراجع الائتمان الأجنبي 2.4% على أساس شهري إلى 169 مليار درهم (ارتفاع 17.9% على أساس سنوي و1.8% منذ بداية العام).
وارتفعت أصول القطاع المصرفي 0.9% إلى 3.16 تريليون درهم في الشهر الماضي، ووصل الارتفاع على أساس سنوي على 7.9%، وبلغ الارتفاع حوالي 2.4% منذ بداية العام.
ارتفاع استثمارات البنوك
وارتفعت استثمارات البنوك 4.4% على أساس شهري إلى 394.2 مليار درهم، مع ارتفاع 5.8% في استثمارات الدين، و2.2% في استثماراتها في الأسهم، و3.6% في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق.
ونمت الودائع في القطاع المصرفي بحوالي 1.1% على أساس شهري، و5.6% على أساس سنوي إلى 1.87 تريليون درهم. وتراجعت ودائع الشركات شبه الحكومية بحوالي 1% إلى 257.6 مليار درهم، ونمت ودائع القطاع الخاص 0.7% إلى 1.08 تريليون درهم في إبريل على أساس شهري (ارتفاع 4.3% على أساس سنوي و2.5% منذ بداية العام).
وارتفعت رسملة البنوك واحتياطياتها 1.3% على أساس شهري إلى 374.6 مليار درهم في إبريل (تراجع 4.7% منذ بداية العام). وتراجعت متطلبات الاحتياطيات العام للبنوك بحوالي 46.6% على أساس شهري، و45.4% منذ بداية العام، إلى 70.8 مليار درهم، مقابل 132.6 مليار درهم في مارس، ويصل التراجع على أساس سنوي إلى 42.9%، وقال المركزي إن التراجع يعود لقيامه بخفض متطلبات الاحتياطيات على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% كجزء من خطته لدعم القطاع المصرفي، بما يمكنه من توجيه الدعم اللازم للعملاء المتضررين من (كوفيد - 19).
وتراجعت الاحتياطيات الإجمالية للقطاع المصرفي بحوالي 32% في إبريل مقابل مارس إلى 299.2 مليار درهم، ويشكل ذلك ارتفاعاً على أساس سنوي بحوالي 1.1% مقابل إبريل 2019. وبحسب بيانات المركزي وصل التراجع في احتياطيات البنوك الإجمالية إلى 5.1% منذ بداية العام وحتى نهاية إبريل الماضي.
شهادات إيداع البنوك
وارتفعت شهادات إيداع البنوك لدى المركزي بحوالي 37.5% على أساس شهري إلى 198.8 مليار درهم. ونمت شهادات إيداع البنوك الإسلامية على أساس شهري بحوالي 18.7% إلى 39.3 مليار درهم، ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 4.8%، أما مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فتراجعت شهادات إيداع البنوك الإسلامية بحوالي 4.4% مقابل إبريل 2019.
وارتفعت المخصصات العامة للبنوك بحوالي 1.3% على أساس شهري إلى 37.6 مليار درهم، ويصل بذلك الارتفاع منذ بداية العام إلى 13.6%.
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