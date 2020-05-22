تحسن في ثقة الأعمال مع الفتح التدريجي للاقتصاد

توقع متحدث باسم غرفة تجارة وصناعة دبي، تحسن ثقة الأعمال في دبي، خلال فترة الأسابيع والشهور المقبلة، مع عودة الشركات إلى عملها بشكل طبيعي.

وأشار المتحدث إلى استطلاع رأي أجرته «الغرفة» على 1228 من أصل 245 ألف شركة في دبي، خلال إبريل/نيسان، عندما كانت إجراءات الإغلاق في المرحلة الأكثر صرامة، حيث أعربت 331 من هذه الشركات عن مخاوفها من الخسائر الاقتصادية المحتملة بسبب عواقب "كوفيد-19".

كلام المتحدث جاء تعقيباً على تقرير نشرته «فاينانشال تايمز» تحدث عن تشاؤم 70% من الشركات في دبي من المستقبل، وأوضح المتحدث باسم «غرفة دبي»: «كان المشاركون في الاستطلاع بشكل رئيسي من ممثلي الشركات الصغيرة، أقل من 20 موظفاً، والذين تأثرت عملياتهم بالوباء العالمي، واستندت آراؤهم إلى توقع أن تطول فترة الإغلاق الأكثر صرامة».

وأضاف: «على الصعيد العالمي، تأثرت الشركات بشكل سلبي، وخصوصاً الصغيرة منها، التي تواجه تحديات شديدة. واستجابة للحاجة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لها، أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز بقيمة 1.5 مليار درهم تهدف إلى الحد من تأثير الوباء».

وأكد المتحدث قائلاً: «تواصل حكومة دبي المراقبة وتقديم الدعم عند الضرورة لمساعدة مجتمع الأعمال في دبي خلال هذه الفترة. نتوقع أن تتحسن ثقة الأعمال بشكل كبير في الأسابيع والأشهر القادمة مع عودة الشركات إلى عملها بشكل طبيعي».