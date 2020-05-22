الغرير: ندخل مرحلة جديدة في تعاملنا مع تداعيات الجائحة

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، الخميس، اجتماعاً عن بعد لمناقشة الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية في الدولة، والدور الأساسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في قيادة عملية التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد- 19 عبر مواصلة تقديم الدعم للشركات والأفراد الذين يعانون آثار الأزمة.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يمثل المجتمعون عدداً من أبرز قادة القطاع المصرفي في الدولة، مما يضع على كاهلنا مهمة جسيمة تتمثل في الالتزام بالوعد الذي قطعناه لحماية الاقتصاد الإماراتي ودعم مكوناته المختلفة. إننا ندخل مرحلة جديدة في تعاملنا مع تداعيات هذه الجائحة، مع بدء رفع القيود والاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وعلينا إيجاد السبل الأمثل لمساعدة العملاء والشركات والقطاعات المختلفة على التصدي للتحديات الماثلة أمامها. وفي هذا الإطار يعمل اتحاد مصارف الإمارات عن كثب مع مصارفه الأعضاء ومصرف الإمارات المركزي لحشد كافة الموارد والأدوات المتاحة التي ستمكننا من تجاوز هذه العراقيل المؤقتة التي نواجهها، وتثبت من جديد المرونة والحيوية التي يتمتع بها اقتصادنا لضمان مستقبل مشرق لدولة الإمارات».

وخلال الاجتماع سلط المجلس الاستشاري، الضوء على إنجازات الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات مؤخراً بالتعاون مع شرطة دبي وأبوظبي والمصرف المركزي والمصارف الأعضاء في الاتحاد. وتهدف الحملة إلى حماية الجمهور من خلال تعزيز الوعي بطرق الاحتيال المالي المختلفة، والعمل على إدانة جميع من يثبت تورطهم في جرائم الاحتيال، لاسيما في ضوء الاستخدام المتزايد للخدمات المصرفية الرقمية خلال جائحة كوفيد-19. وقد استطاعت الحملة حتى اليوم تحقيق انتشار استثنائي عبر منصات التواصل المختلفة مع التركيز على العديد من المواضيع المتعلقة بالاحتيال، مثل الاحتيال بتبديل شريحة الجوال، وخصوصية البيانات، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغيرها الكثير.

إضافة إلى ذلك، تطرق المجلس الاستشاري في نقاشاته إلى سوق إدارة الثروات الحالية في دولة الإمارات، وبحث مبادرة مقترحة تتضمن 6 أسابيع من التركيز المكثف على تقييم منظومة السوق الحالية بهدف وضع خارطة طريق لدفع عجلة النمو في قطاع إدارة الثروات في الدولة. وستتيح هذه المبادرة لاتحاد مصارف الإمارات تحديد أهم اللاعبين المحليين والعالميين النشطين، وبحث السبل الممكنة لتعزيز التعاون المشترك بين جميع هذه المؤسسات بغية تقديم خدمات تحفيزية في قطاع إدارة الثروات. علاوة على ذلك، سيقوم اتحاد مصارف الإمارات بتحليل وتقييم أداء عدد من أبرز مراكز الثروات العالمية بهدف تحديد أية تغييرات أو تحسينات محتملة يمكن تطبيقها على الأطر التنظيمية والقانونية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.