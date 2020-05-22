مصرف لبنان يباشر إجراءات حماية الليرة 27 الجاري

أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان، أنه يباشر بدءاً من 27 مايو/أيار الجاري «اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية، ومن ضمنها تأمين الدولار لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية، تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة. ويمكن للمصارف المساهمة في هذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان».

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في كلمة ألقاها في السراي بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة: «إننا نعالج أزمة الدولار وتبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية».

وفي سياق متصل ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على نائب نقيب الصيارفة وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب، وعلى موظف في أحد المصارف، جرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال، والمساس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.