شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات الربع الأول أكدتها.. طلعت مصطفى أحد أهم قنوات الاستثمار العقاري الآمن على ثروات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تحقيقها 2.22 مليار جنيه مبيعات عقارية في الربع الأول من العام الجاري 2020.

يأتي ذلك رغم الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بدءا من شهر مارس الماضي، والإجراءات المرتبطة به، والتي أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

وتعد المبيعات التي حققتها مجموعة طلعت مصطفى في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، بمثابة تأكيد على مكانة وريادة المجموعة ومدى الثقة التي تتمتع بها في المجتمع المصري، وكونها أحد أهم قنوات الاستثمار في العقارات بمصر، والذي يعد الملاذ الآمن للثروات في أوقات الأزمات.

وتحتفل طلعت مصطفى، كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر والشرق الأوسط، خلال العام الجاري 2020 باليوبيل الذهبي لتأسيسها بمرور 50 عاماً عليها، تمكنت خلالها من بيع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، ويقطن مشروعاتها حاليا نحو 700 ألف نسمة، ينتظر أن يصلوا إلى 1.5 مليون نسمة بانتهاء تنفيذ المشروعات القائمة، خاصة مدينتي.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة في الربع الأول من العام ارتفاع رصيد الوحدات التي باعتها طلعت مصطفى ولم يتسلمها العملاء بعد إلى 49.3 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات جنيه عن الرصيد في نهاية مارس 2019 والبالغ 43.3 مليار جنيه.

ويعكس ذلك أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت نتيجة للاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وينتظر إثبات إيرادات المجموعة من تلك المبيعات في قائمة الدخل عند تسليمها، وفقا للجدول الزمني للتسليمات خلال الفترة من العام الجاري 2020 وحتى عام 2023.

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كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية، قد كشفت عن تحقيقها 5% نمواً في إيراداتها الإجمالية خلال الربع الأول من العام، وسجلت 2.29 مليار جنيه إيرادات مقابل 2.18 مليار جنيه إيرادات الربع الأول 2019.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تقريرها عن النشاط خلال الربع الأول من العام، إنها حققت صافي ربح بلغ 375 مليون جنيه في الربع المنتهي 31 مارس، بنمو 4% مقارنة بـ 361 مليون جنيه في الربع الأول 2019.

جاءت هذه النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة طلعت مصطفى لتؤكد على قدرتها على التعامل مع أزمة فيروس كورونا، التي بدأت منتصف شهر فبراير، وبدأت التأثيرعلى نتائج القطاع الفندقي.

و يتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة، ولديها مشروعات الربوة في الشيخ زايد والماي فير في الشروق، ومدينة الرحاب أول مدينة متكاملة يقيمها القطاع الخاص في تسعينيات القرن الماضي على 10 ملايين متر مربع، ومشروع مدينتي الرائد، أكبر مشروع تقيمه شركة خاصة في الشرق الأوسط على مساحة 33 مليون متر.

وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

كما تمتلك المجموعة فنادق تديرها سلسلة الفورسيزونز العالمية، سواء نايل بلازا على كورنيش النيل أو سان ستيفانو بالإسكندرية، أو فورسزونز شرم الشيخ، ولديها أيضا فندق النيل كيمبينسكي، وتنفذ حاليا توسعات في فندق فورسيزونز شرم الشيخ لمضاعفة طاقته الاستيعابية، وتعكف على بناء فندق في مشروع مدينتي، وتعاقدت مع وزارة قطاع الأعمال العام على إقامة فندق بالشراكة في محافظة الاقصر.







