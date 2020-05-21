شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بآخر جلسات شهر رمضان..و"دبي" تربح 49 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان الكريم، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحاً 5.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وربح رأس المال السوقي 49 مليون درهم، وصعدت بورصة البحرين، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.73% رابحاً 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1270.39 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.63% رابحاً 21.32 نقطة ليغلق عند مستوى 3407.980 نقطة، فيما تراجعت بورصة أبوظبي وحيدة.

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 0.28% رابحاً 5.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 410 مليون سهم محققة ما قيمته 282 مليون درهم من خلال تنفيذ 3342 صفقة لعدد 34 سهماً، وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.68%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 268.5 مليون ورقة بقيمة 80.7 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.35%.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.73% رابحاً 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1270.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 307.4 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 42.42% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.59%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.61%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.16% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.52%، وهبطت أيضاً أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.96%، بنك البحرين الوطني.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 18.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.99 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% رابحاً 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4161.69 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.3%، رابحاً 12 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 82.2 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 4605 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%.

وجاء سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 22.94%، يليه سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة الديره القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.92% ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 5.67%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.59%.

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 274.8 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.

وارتفع 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.31%.

وارتفع 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج"، بنسبة 9.72%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 8.07%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 7.58%، فيما تراجع 84 سهماً على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 3.84%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.71%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% خاسراً 17.941 نقطة ليغلق عند مستوى 4112.9 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 460.36 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 57.5 مليون سهم، بقيمة 152.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1612 صفقة.

وجاء التراجع بورصة أبوظبي بضعوط هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

ارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة أركان لمواد البناء بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 13.11%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 5.26%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.65%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 30.2 مليون درهم وتراجع بنسبة 0.39%.

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ - 2020، ومن المقرر أن تبدأ العطلة الرسمية بالسوق اعتباراً من 29 من رمضان ولغاية الثالث من شوال بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، ومن المقرر أن يُستأنف الدوام بشكل رسمي من الرابع من شوال لعام 1441هـ.

وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.63% رابحاً 21.32 نقطة ليغلق عند مستوى 3407.980 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 532.4 ألف ريال عبر تنفيذ 332 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها " سيمبكورب صلالة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.77%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 4.72%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 3.08%.