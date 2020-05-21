شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-5 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.737 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم على الترتيب؛ الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للإنشاء والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، راية القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 542.628 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.71% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.2%، والعرب على 4.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.41%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، 249.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 122.8 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1491 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11626 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3882 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1829 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 659 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

Advertisements

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 21.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.82%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.24%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 9.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 4.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.