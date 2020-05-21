شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محافظ الجيزة الأسبق رئيسا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم، تعيين الدكتور خالد العادلى ، محافظ الجيزة الأسبق ،رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) للشركة تطبيقا للتعديلات التى تجرى حاليا على قانون قطاع الأعمال وإعمالاً لمبدأ الفصل بين الإدارة التنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة التى حددته الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة.

كما قررت الجمعية التى عقدت لمناقشة الموازنة التقديرية العام المالى 2020-2021 ، برئاسة المهندس هشام ابو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، تعيين المهندس تامر ناصر رئيسا تنفيذيا للشركة ، وتعيين محمود عضوا منتدبا الشؤن الفنية وتعيين محمد مصطفى الأهوانى عضوا بمجلس الادارة غير متفرغ مع تحديد الثقة فى سهر الدماطى عضوا منتدبا للشئون المالية.

كما قررت الجمعية غير العادية تعديل المادة 6 فى النظام الاساسى للشركة بإضافة النشاط العقارى للشركة ، والتى تعرضت لانتقادات من الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق ببيع الأراضى لتمويل السحب على المكشوف ، وكذلك استغلال الأصول وعدم إدراج إيرادات بعض المشروعات فى الموازنة الخاصة بالشركة .

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وفيما يتعلق بمؤشرات الموازنة التقديرية للشركة العام المالى 2020-2021 ، خفضت الشركة مؤشرات الموازنة التقديرية ، حيث انخفض إجمالى الايرادات من 2.9 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، كما خفضت مجمل الربح المستهدف من 2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه ، وخفضت بحسب الموازنة المعدلة ، تكاليف المصروفات فى المقابل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، وخفضت الشركة تقديرها للفائض قبل الضرائب من 1.5 مليار جنيه إلى 724 مليون جنيه ،وكذلك ضرائب الدخل من 352 مليون جنيه إلى 162.7 مليون جنيه.