شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: خطة لاستغلال أصول شركة ناروبين وتعظيم مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن وجود خطة لاستغلال أصول شركة النصر الكاوتشوك ناروبين، خاصة ما يتعلق باستغلال مساحات الأراضى الفضاء ونقل المصانع في شبرا وطنطا خارج الكتل السكنية، لما يساهم فى تحديث المصانع وتوفير ماكينات ومعدات جديدة تناسب التطور التكنولوجي في العالم كله ولا سيما فى الصناعة .

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ناروبين، برئاسته وبحضور المهندس ابراهيم موسى، رئيس شركة ناروبين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2020-2021.

واعتمدت الجمعية مؤشرات الموازنة بتحقيق إيرادات تبلغ نحو81.3 مليون جنيه، منها تحقيق 31.5 مليون جنيه، من مصنع شبرا، وتحقيق 49.7 مليون جنيه من مصنع طنطا، مع تحقيق محمل ربح يبلغ 19.5 مليون جنيه.

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واعتمدت الجمعية خطة الشركة لبيع بعض الأصول غير المستغلة، بمصنعى شبرا وطنطا تنفيذا لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، والجمعيات العامة للشركة خلال السنوات السابقة وأخرها جمعية 14 اكتوبر 2019، بجانب التركيز على تحقيق أرباحا من كل منتجات الشركة وتنشيط جهاز التسويق، بجانب ترشيد التكاليف مما يزيد القدرات التنافسية.

وأكد المهندس إبراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، أن هناك خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة فى الشركة، سعيا لتطوير الشركة وإنشاء مصانع جديدة بعيدا عن الكتل السكنية، وذلك فى أقرب منطقة صناعية، لافتا أن الشركة لديها 22 فدان أراضى، وسط الكتل السكنية فى شبرا 12 فدان، وفى طنطا 10 أفدنه عبارة عن أرض المصنع الحالى.

وأشار إلى أنه جارى تغيير صلاحية تلك الأراضى من صناعى إلى عقارى سكنى وتجارى، للاستفادة منها مع دراسة نقل المصانع إلى أقرب منطقة صناعية سواء فى طنطا للكتان او قويسنا لمصانع طنطا أو العبور أو أكتوبر لمصانع شبرا.

وأضاف عبد العزيز أبوسليمان، عضو مجلس إدارة الشركة، أن هناك دراسة جدوى مُقدمة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لإنشاء خط إنتاج اللاتكس "جوانتى الطبى " فى فرع الشركة بطنطا وقامت الجمعية العادية للشركة العام الماضى بإعتماد مبلغ قيمتة 13 مليون جنيها من ضمن الخطة الإستثمارية للشركة ونأمل فى تحقيق المستهدف من ذلك فى 2021/2020 لتعظيم أرباح الشركة وأيضا لتغطية احتياج السوق المصرى من الجوانتى الطبى فى ظل استمرار جائحة فيروس الكورونا COVD 19 .