شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للمرة الأولى في 3 أيام تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس للمرة الأولى في ثلاث جلسات حيث وقع المعدن النفيس تحت ضغوط قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية. ولم يستفد المعدن النفيس من المخاوف التي أثارها محضر اجتماع الاحتياطي الات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس للمرة الأولى في ثلاث جلسات حيث وقع المعدن النفيس تحت ضغوط قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولم يستفد المعدن النفيس من المخاوف التي أثارها محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بشان أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى 2.43 مليون طلب لكن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة بلغ حوالي 38.6 مليون شخص في غضون تسعة أسابيع.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.02 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.7% أو ما يعادل 30.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1721.90 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1751.7 دولار وأقل سعر عند 1715.3 دولار.