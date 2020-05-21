شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية التي واصلت انخفاضها وإن كان بوتيرة بطيئة.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد صدر أمس وأظهر أن أعضاء البنك المركزي في الشهر الماضي كانوا قلقين بشكل ملحوظ من تأثير فيروس "كورونا" وأضراره على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.



وأضاف محضر الاجتماع بأن الأضرار البالغة لكورونا على الاقتصاد ربما تستمر على المدى المتوسط وهذا ما يثير عدم اليقين.

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وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى 2.43 مليون طلب لكن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ حوالي 38.6 مليون شخص في غضون تسعة أسابيع.



وفي سياق منفصل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون ربما يمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.02 نقطة.