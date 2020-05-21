شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للنحاس وسط مخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في ظل القلق في الأسواق العالمية من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع قانون ربما يمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، وهو ما يعني تصاعد النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وجاء ذلك بعد اتهامات من جانب البيت الأبيض للحكومة الصينية بسوء التعامل مع ازمة "كورونا" وتسبب بكين في وفاة مئات الآلاف حول العالم بالفيروس التاجي.



ويقترب عدد المصابين بفيروس "كورونا" من خمسة ملايين حالة، ومع ذلك، تحاول العديد من الاقتصادات حول العالم العودة إلى الحياة الطبيعية وتشغيل متاجر ومطاعم ومتنزهات في محاولة لوقف نزيف الخسائر الناجمة عن أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.45 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.46 دولار بنيما سجل أقل سعر عند 2.44 دولار.