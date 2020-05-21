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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه وسط مخاوف تجدد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن تجدد الحرب التجارية بين أكبر مستهلكين للخام في العالم وهما الولايات المتحدة والصين فضلا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
ووافق الكونجرس الأمريكي اليوم على مشروع قانون يقيد إدراج الشركات الصينية لأسهمها في البورصة الأمريكية.
وجاء القرار بعد اتهامات البيت الأبيض للصين بأنها المسؤولة عن انتشار فيروس كورونا عالميا ووفاة مئات الآلاف من البشر بالمرض لسوء تعاملها مع الأزمة.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.02 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 33.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 33.2 دولار.
وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.1% إلى 36.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 35.7 دولار.
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