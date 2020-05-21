شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لدعم القناة الفرعية الصاعدة ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية هادئة الآن، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، تعززه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 36.50، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 32.60.

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