شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 1.0966 ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر للانخفاض نحو 1.0840 مبدئياً.

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