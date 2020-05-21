شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: ذراع الشحن التابعة لأرامكو السعودية تعلق طلبات لناقلات غاز مسال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران إن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، ذراع الشحن التابعة لأرامكو السعودية، علقت خططها لتأجير ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2025، بعد إرجاء قرار بشأن المضي قدما في مشروع كبير للتصدير في تكساس.
وأصدرت الشركة إبداء للاهتمام العام الماضي لتأجير ما يصل إلى 12 سفينة اعتبارا من 2025 لأول دخول لها في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
وامتنعت أرامكو عن التعقيب على المسألة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدران: ذراع الشحن التابعة لأرامكو السعودية تعلق طلبات لناقلات غاز مسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.