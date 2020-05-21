شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: ذراع الشحن التابعة لأرامكو السعودية تعلق طلبات لناقلات غاز مسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران إن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، ذراع الشحن التابعة لأرامكو السعودية، علقت خططها لتأجير ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2025، بعد إرجاء قرار بشأن المضي قدما في مشروع كبير للتصدير في تكساس.

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وأصدرت الشركة إبداء للاهتمام العام الماضي لتأجير ما يصل إلى 12 سفينة اعتبارا من 2025 لأول دخول لها في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وامتنعت أرامكو عن التعقيب على المسألة.