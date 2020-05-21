شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لصناعة الكيماويات: ضخ 45.5 مليون جنيه استثمارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ضخ نحو 45.5 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2020-2021، كما اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، تلك الموازنة ضمن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى المقبل، عقدت الجمعية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعيات.

كما شهد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور اللواء محمود عشماوى رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات بناء على قرار رئيس القابضة الكيماوية بتاريخ 5 ابريل 2020، فى ضوء التفويض من الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة قرارات الرقابة المالية وذلك فى أول اجتماع قادم.

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واعتمدت الجمعية العامة للشركة المؤشرات المالية للعام المالى المقبل 2020-2021، بتحقيق فائض متوقع يصل لنحو 77 مليون جنيه، مع مراعة تأثيرات فيروس كورونا على الشركة مستقبلا.

واعتمدت الجمعية العامة، الموازنة الاستثمارية، بحيث يتم تمويلها ذاتيا لتدعيم العملية الانتاجية بالشركة، وأوصت الجمعية بصورة عمل شركة مصر لصناعة الكيماويات على الاستغلال الأمثل للأصول وللطاقات المتاحة وتنشيط حجم الصادرات وفتح اسواق جديدة وبما يساعد على تعظيم إيرادات الشركة.