شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تفرض رسوما جمركية إضافية على مسطحات الصلب تصل إلى 24% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الحكومة التركية بالأمس قرارا بفرض رسوما جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بلغت 24% بهدف منع أي زيادة في الواردات طبقا لما صرحت به المصادر التركية ونقلته مؤسسة فاست ماركتس لأبحاث الصلب.

وتعتبر تركيا من المصدرين الرئيسيين لمسطحات الصلب إلى مصر والتي بلغت العام الماضي 360 ألف طن (قيمتها 193 مليون دولار) حسب إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة العالمية، وهو ما يقترب من نصف واردات مصر من المسطحات طبقا لنفس المصدر.

وعلى الرغم من أن الطاقات الإنتاجية في مصر لمسطحات الصلب تغطي أكثر من ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 1.9 مليون طن سنويا إلا أن الواردات تستحوذ على نصف حجم السوق في ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5% وهو ما يهدد الصناعة المحلية علي عكس دول العالم التي تتجه إلى الحمائية للحفاظ علي استثماراتها الضخمة في هذه الصناعة.

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وتم فرض 14% على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن (بالإضافة الي الرسوم الحالية وقدرها 9.3%) ليصل اجمالي الرسوم الجمركية الي 33.4%، يضاف اليها 10% أخرى في حالة الواردات المدرفلة على البارد.

وتستمر تلك الرسوم حتى 30 سبتمبر تنخفض بعدها بنسبة 5% بدءا من أول أكتوبر، وكانت الحكومة التركية قد فرضت رسوما جمركية إضافية يوم 21 أبريل الماضي علي وارداتها من الصلب، منها 25%-35% علي حديد التسليح.

وتعتبر تركيا من أكبر منتجي ومصدري الصلب في العالم وتأتي تلك الإجراءات من أجل حماية تلك الصناعة التي تعتبر عصب الاقتصاد التركي حيث يصل انتاجها إلى 38 مليون طن سنويا لتحتل بذلك المركز الثامن علي العالم، كما تأتي في أعقاب بدء الاتحاد الأوروبي التحقيقات لفرض رسوم إغراق علي واردات مسطحات الصلب من تركيا بعد زيادة كمياتها في الفترة الأخيرة.