شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن فيو تطلق برنامج PCF4 لحماية موظفيها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى فى زمن الكورونا ماونتن فيو "تضع موظفينها أولا"..رائدة التطوير العقارى فى مصر تطلق برنامج "PCF4" لحماية الموظفين من الفيروس وضمان استمرار العمل..عمرو سليمان: الإجراءات دواء للرجوع للشغل بأمان..وصحة العمال على رأس أولوياتنا

"يقعدوا فى البيت للحماية من الفيروس ولا يشتغلوا لاستمرار العمل"..كان هذا موضوع لجدال واسع سببه تصريحات صدامية لكبار رجال الأعمال فى مصر حول ضرورة عودة العمالة بعد الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، إلا أن شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى كان لها رأى آخر وقدمت نموذجاً فريداً فى مواجهة الأزمة وضعت فيه صحة موظفيها على رأس الأولويات وفى الوقت نفسه لم تعطل سير العمل، بل بالعكس حافظت على نفس معدلات الأداء، ولذا التقى ”الخليج 365” مع المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو لكشف تفاصيل هذا النجاح، واستعراض تفاصيله لتقديمه نموذجاً لمجتمع الأعمال للاقتداء به.

دائماً ما تقوم قصص النجاح على العمل الجماعى، وهذا ما كشفه عمرو سليمان فى بداية حديثه عن أولى قرارات ماونتن فيو فور الإعلان عن أزمة كورونا، قائلا :"فور الإعلان عن أزمة كورونا فى مصر، قررت الشركة إيقاف العمل فوراً ومنح الموظفين أجازة إجبارية للبقاء فى منازلهم، وفى الوقت نفسه شكلت فريق أزمات على مدار 72 ساعة دون راحة من يوم الخميس حتى السبت، وكانت أولى قراراته تشكيل لجنة تضم خبرات من داخل وخارج الشركة معنية بالحفاظ على صحة وأمان الموظفين، واستعانت تلك اللجنة بمدير إدارة الحرب الكيماوية السابق، ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية السابق ووضعوا نموذجاً لنظام آمنى متكامل لتأمين المباني الإدارية والمواقع التنفيذية، ولم يفرق هذا النموذج بين رئيس مجلس إدارة أو العمالة المعاونة وتساوى الجميع فى إجراءات الحفاظ على صحتهم".

وأضاف "سليمان"، :"اللجنة وضعت برنامج اسمته "PCF4"، وهو برنامج متكامل لحماية العمال بداية من وصول الموظف من منزله حتى عودته مرة أخرى، حيث يبدأ البرنامج منذ ركوب الموظفين أتوبيسات العمل صباحاً، إذ تم تخفيض أعداد الموظفين بكل أتوبيس للنصف، ووضع علامات إرشادية على الكراسى لتحقيق التباعد الاجتماعى، ووضع بوابة لتعقيم الموظفين وزوار الشركة، بالإضافة إلى توفير أدوات تعقيم عند المداخل وفى المصاعد للتعقيم، وقياس درجة حرارة الموظفين، علاوة على ذلك أرسلنا فيديو للموظفين لتوضيح كيفية الالتزام بالإجراءات والتوعية بأهميتها لاستمرار العمل والوقاية من الفيروس، مع الإشارة إلى عقوبات صارمة حال عدم الالتزام بها، منوها إلى أن المواقع التنفيذية شهدت إجراءات أشد صرامة على العمالة للوقاية من الفيروس، وتقسيم العمالة لتحقيق التباعد الاجتماعى، وتعقيم إطارات السيارات.

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أوضح "سليمان"، أهمية برنامج "PCF4" والذى اعتبره بمثابة دواء للرجوع للعمل بأمان، قائلا إن التحدى الذى واجه الشركات بعد أزمة كورونا هو الجمع بين تأمين العمالة وفى الوقت استئناف النشاط الاقتصادى، وهو ما تحقق من خلال البرنامج، وبالفعل ظهرت نتائجه فى استئناف العمل بكفاءة 100% مقابل انخفاض الكفاءة فى شركات مماثلة، كما فضلت العمالة غير المنتظمة الإقبال على العمل مع الشركة مقابل الشركات الأخرى لشعورها بالاطمئنان فى العمل معنا.

وذكر "سليمان"، أن برنامج "PCF4" امتد ليشمل المواقع السكنية لشركة ماونتن فيو، وعددها 10 مواقع، إذ قررنا تطبيق نفس الإجراءات على العمالة داخل الكومباوندات السكنية سواء العمالة المنتظمة أو العمالة غير المنتظمة المكلفة بتشطيب الوحدات، علاوة على ذلك تم تطبيق نفس الإجراءات من تعقيم وتطهير على الزائرين للكاومباوندات، بالإضافة إلى توفير وسائل ترفيهية للسكان وتوزيع صناديق هدايا عليهم لتسليتهم خلال فترة الحظر.

وتابع أن تأثير تلك الإجراءات كان إيجابياً للغاية على العاملين والسكان، حيث قام سكان الكومباوندات بممر شرفى للعمال لتوجيه الشكر لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهود ضخمة لتوفير عوامل الآمان والترفيه لهم، وفى الوقت نفسه شكرهم العمال على التزامهم بالإجراءات الوقائية، وهو أمر يبرهن قوة الشركة.