شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مصرفية: 20 مليار دولار حجم الطلبات على سندات مصر الدولية بالأسواق العالمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مصرفية، عن ان حجم الطلبات التى تقدمت بها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية لشراء السندات الدولية التى طرحتها مصر، اليوم فى الأسواق العالمية، تجاوز 20 مليار دولار قبل إغلاق عملية الطرح.

وقالت المصادر، إن الآجال الزمنية لهذه السندات يتراوح بين 4 سنوات و 30 عاما، معتبرا أن إرتفاع التغطية إلى هذه المعدلات القياسية يعد تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصري.

وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية اليوم أن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، فى اختبار جديد لصلابة الإنتعاش الذى حققته منذ بداية برنامجها الوطنى للاصلاح الاقتصادى والهيكلى وكذلك لاختبار شهية المخاطرة عالميا حيث تسعى الدول لتمويل استجابتها المختلفة تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements

واوضحت أن مصر اختارت بنوك "بى إن بي.باريبا" و"سيتى جروب" و"إتش إس بى سي" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية البيع.

وتسعى مصر لكسب ثقة سوق السندات العالمى بعد دفعة ثقة أخرى من صندوق النقد الدولى الذى وافق الاسبوع الماضى على حصول مصر على 2.772 مليار دولارأمريكى بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نشأت عن "كوفيد-19".

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس": "من المرجح أن تتحرك الحكومة بشكل استباقى لزيادة أموال التحوط المؤقتة فى ظل حالة عالمية غير مستقرة".