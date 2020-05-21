شكرا لقرائتكم خبر عن بترول الصحراء الغربية تتعاقد مع "إنبى" لمشروع التحكم الآلى لتداول الزيت بميناء الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع البترول المصري برئاسة المهندس إبراهيم مسعود، مع شركة «إنبى» برئاسة المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيس مجلس الإدارة وذلك لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التوريدات الرئيسية لمشروع إنشاء منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، بقيمة إجمالية تقديرية نحو 5 مليون دولار، بهدف التحكم في جميع تسهيلات ميناء الحمراء وتطوير عمليات تداول الزيت الخام بأحدث منظومات التحكم والأمان؛ متضمنةً أنظمة القياس الرادارى للمستودعات وأنظمة الإيقاف فى حالات الطوارئ وأنظمة الإدارة المتكاملة لموانئ التدوال.

شركة بترول الصحراء الغربية

وأضاف بيان للشركة اليوم، أن التوقيع المشروع جاء تنفيذاً لرؤيه وزارة البترول، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و فى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى مدينة العلمين الجديدة .

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وأشار البيان، أن المشروع يستمد أهميته الإستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول بالأخذ بأحدث تكنولوجيات التحكم والأمان، بالإضافة إلى كون ميناء الحمراء البترولي يتداول بها نحو 50% من إنتاج الزيت الخام بمصر ؛ مما يجعل منطقة ميناء الحمراء على استعداد للقيام بدورها فى تحقيق توجيهات وزارة البترول لتحويل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة .

واوضحت الشركة، أنه من المخطط الانتهاء من المشروع وبدء تجارب التشغيل خلال عام 2021.

يذكر أن شركة بترول الصحراء الغربية نجحت منذ شهور فى تشغيل مشروع الخط بحري الجديد بطول 8 كم بقطر 36 بوصة و شمندورة الرباط البحري SPM الجديدة وتعد هذه المشروعات أحد محاور تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي لتصبح مركز لتداول الطاقة في مدينة العلمين الجديدة.