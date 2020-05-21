شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تطلق مبادرة لتشجيع العمل والتعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، إن الوزارة أطلقت مبادرة "شغلك من البيت" لتشجيع المواطنين على العمل والتعليم والتدريب عن بعد عبر منصة "مهارة تك" وذلك من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، يأتى ذلك فيما تتيح وزارة الاتصالات فرص تدريبية بالمجان للشباب من خلال المنصات الرقمية للوزارة والهيئات التابعة لها في ظل الاعتماد على تقنيات التعلم عن بعد، حيث تشهد الفترة الحالية تدريب 80 ألف شاب يوميا عبر هذه المنصات مع السعي نحو زيادة العدد.

وكان معهد تكنولوجيا المعلومات قد نظم لقاء أونلاين للتعريف بمبادرة "شغلك من بيتك" التي أطلقها المعهد بهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بُعد فى أبريل الماضى، وتضمن التعريف بالعمل الحر عبر الإنترنت والتدريب الفني على منصة (مهارة-تك) الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى جلسة تدريب وإرشاد عبر الإنترنت يقدمها خبراء المعهد في مجال العمل المستقل والعمل عن بُعد، كما تضمن تقديم بعض قصص نجاح خريجي المعهد العاملين بمجال العمل الحر والتعريف بشركاء المبادرة ومنهم منصة "مستقل" و"خمسات" للعمل الحر ومنصة "بعيد" للعمل عن بُعد.

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وكان الدكتور عمرو طلعت قد أكد فى وقت سابق، على أن مصر قادرة على اجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد وأن الحكومة تعمل كفريق واحد لمواجهة تداعياتها؛ موضحا جهود الوزارة لدعم خطط الدولة في هذا الشأن من خلال توفير خدمة مستدامة للمواطنين وطرح عدد من المبادرات التي تهدف الى تحفيز المواطنين على البقاء في المنزل، ودعم قطاعات الدولة المختلفة من تعليم وتعليم عالي وصحة وتضامن اجتماعي والقوى العاملة وذلك من خلال البنية التكنولوجية الحديثة وتوفير سرعات غير مسبوقة للانترنت والاعتماد على الاليات التقنية، مشيرا الى أن أسلوب التعامل مع الجائحة الآن يتجه نحو المعايشة مما يتطلب نوعيه مبتكرة من المبادرات، بالإضافة إلى تطوير ممارسات العمل والتدريب عن بعد وهى سياسات يتم انتهجاها على المستوى العالمى .

وأوضح الدكتور عمرو طلعت تقدم ترتيب مصر في متوسط سرعة الإنترنت الثابت نتيجة لتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية المعلوماتية؛ ليصل متوسط سرعة الانترنت في مصر الى اكثر من 30 ميجابت/ ثانية لتشغل المركز الثاني على مستوى افريقيا مقارنة بمتوسط سرعة 5.7 ميجابت/ ثانية في منتصف عام 2018، حيث شغلت مصر آنذاك المرتبة الـ 40 من 43 دولة على مستوى أفريقيا؛ موضحا أن هذا التطور ساهم في القدرة على استيعاب الاقبال على شبكة الانترنت وارتفاع الأحمال خلال الفترة الحالية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام مصر بالتكنولوجيات المتقدمة لكي تصبح عضوا منتجا وفاعلا على المستوى الدولي، حيث أشار الوزير إلى استراتيجية الذكاء الاصطناعي المصرية والتي ترتكز على محورين أساسيين وهما بناء الخبرات وتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة.