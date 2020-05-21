تعاون مشترك بين "الاتصالات" و"الصحة" في مجال التحول الرقمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اجتماع مشترك لمناقشة مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

ترأس الاجتماع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور ممثلين عن قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق عمل التطوير المؤسسي وفريق العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية.



تعاون مشترك الاتصالات والصحة في مجال التحول الرقمى

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو التنسيق مع اجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي باستخدام التحول الرقمى من أجل وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكذا استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي.

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هذا وتناول الاجتماع التعريف بالهيئة العامة للرعاية الصحية واستعراض التجارب الدولية للمنظومات الصحية المماثلة حول العالم، كما تم مناقشة أوجه التعاون من اجل استحداث وتطوير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.

كما تم الاتفاق على ضرورة وأهمية خلق نموذج عمل جديد للهيئة العامة للرعاية الصحية يحقق تحول رقمي يتضمن (اختصار إجراءات- سرعة تداول معلومات- مؤشرات قياس- تفعيل وحدة التحول الرقمي- دعم اتخاذ القرار)، وذلك على التوازي مع العمل المستمر لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ نموذج العمل المشار إليه. كما انتهى الاجتماع إلى وضع تصور لإطار العمل في المرحلة القادمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرعاية الصحية.

يذكر ان هذا الاجتماع المشترك يعد استكمالا سلسلة الاجتماعات واللقاءات التحضرية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ حيث سبقه عدة لقاءات بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي هذا التعاون المشترك في اطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية ووفقا لاختصاصاتها بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وإعادة الهندسة لدورة العمل المكتبي بها وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها.