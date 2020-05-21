شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 18.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.99 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% رابحاً 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4161.69 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.3%، رابحاً 12 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 82.2 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 4605 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%.

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وجاء سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 22.94%، يليه سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة الديره القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.92% ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 5.67%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.59%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الكويت الوطني-مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، عن تحقيق أرباحا صافية بلغت 402.8 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 7.9 مليون دينار كويتي) حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 مقابل 510 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 8.9 مليون دينار كويتي) عن الفترة نفسها من عام 2019.

فيما أعلنت بورصة الكويت، بأنه بناءً على موافقة هيئة أسواق المال لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم على الاستحواذ الإلزامي لعدد 25,903,723 سهم من أسهم شركة أركان الكويت العقارية (أركان) والتي تمثل نسبتها 10.314% من رأس مال الشركة بسعر قدره (0.0824 دينار كويتي للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية 2,134,466.775 دينار كويتي، وتم الانتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة أركان الكويت العقارية (أركان) بتاريخ اليوم الخميس.