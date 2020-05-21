سيتى جروب: فقدان النساء لوظائفهن بسبب كورونا قد يكلف الاقتصاد تريليون دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تحليل جديد لـ"سيتى جروب"، اليوم الخميس، أن النمو العالمي قد ينخفض بنحو تريليون دولار إذ تراجع عدد السيدات في سوق العمل خلال جائحة "كورونا" المستجد.

وأوضح التحليل، الذي نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أنه من بين 44 مليون موظف في قطاعات معرضة للتأثر بالتداعيات الحالية الناجمة عن جائحة "كورونا"، هناك 31 مليون سيدة معرضة لفقد وظيفتها مقابل 13 مليون رجل، مما يشير إلى أن النساء أكثر عرضة للخروج من سوق العمل خلال الأزمة، وأستثنى التحليل، الصين التي في حالة أخذها في الاعتبار فإن العدد سيرتفع على نحو أكبر.

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وقدر "سيتي جروب" أن إجمالي عدد السيدات في قطاعات معرضة لخطر خفض الوظائف بسبب تداعيات "كورونا" إلى 220 مليون، ورأى التحليل أنه في حالة تسريح 31 مليون امرأة في 6 قطاعات رئيسية فإن ذلك سيعني خسائر بقيمة تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضحت دانا بيترسون وكاثرين مان المحللتان الاقتصاديتان لدى "سيتي جروب" في مذكرة بحثية: "أن تعرض النساء للنسبة الأكبر من فقدان الوظائف يرجع إلى تقسيم تواجد عمالة النساء في قطاعات تعد الأكثر تضررًا من الإضطرابات الناجمة عن (كورونا)".

وأكدتا أن السياسات المتبعة قبل تفشي فيروس "كوفيد-19" لتحفيز دور المرأة وزيادة تواجدها في سوق العمل، تعتبر أكثر ملائمة في العالم ما بعد الجائحة.