شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة يومين فى البورصة الأردنية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البورصة الأردنية اليوم الخميس، إنها ستعطل أعمالها لمدة يومين اعتبارا من يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على أن تستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو‭.

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