شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تخسر 1.7 مليار درهم..وارتفاع سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% خاسراً 17.941 نقطة ليغلق عند مستوى 4112.9 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 460.36 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 57.5 مليون سهم، بقيمة 152.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1612 صفقة.

وجاء التراجع بورصة أبوظبي بضعوط هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة أركان لمواد البناء بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 13.11%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 5.26%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.65%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 30.2 مليون درهم وتراجع بنسبة 0.39%.

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وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ - 2020، ومن المقرر أن تبدأ العطلة الرسمية بالسوق اعتباراً من 29 من رمضان ولغاية الثالث من شوال بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، ومن المقرر أن يُستأنف الدوام بشكل رسمي من الرابع من شوال لعام 1441هـ.

وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.63% رابحاً 21.32 نقطة ليغلق عند مستوى 3407.980 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 532.4 ألف ريال عبر تنفيذ 332 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 6 أسهم على رأسها " سيمبكورب صلالة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.77%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 4.72%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 3.08%.