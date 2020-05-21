شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بالكيانات الصناعية بالعين السخنة مع الإلتزام بتدابير مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت لجنة إدارية مشكلة من إدارات المتابعة والصحة والسلامة المهنية والأمن من القطاع الجنوبي للهيئة على المطورين الصناعيين والشركات والمصانع التابعة للتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية داخلها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمشروعات والكيانات الصناعية المتواجدة بقطاعها الجنوبي بالعين السخنة، والتأكد من تنفيذ المصانع والشركات العاملة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وأعلنت الهيئة أن اللجنة المشكلة قامت بزيارة ٣ مطورين صناعيين هم السويس للتنمية الصناعية (سيدك) والشرقيون للتنمية الصناعية والمطور الصيني (تيدا-مصر)، حيث تتم جميع الإجراءات الوقائية اللازمة داخل مقراتهم سواء للكوادر البشرية العاملة أو للزائرين من العملاء وأيضأ تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء سير العمل.

وتفقدت اللجنة التابعة للقطاع الجنوبي بالهيئة، الأوضاع لشركات البتروكيماويات، والهيدروكربون وصناعات النسيج ومستلزمات الإضاءة والأسمدة وحديد المصريين، والتي التزمت بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تقليل العمالة لمنع الازدحام والعمل بورديات مكثفة وعدم توقف عجلة الإنتاج، والعمل على دفع عجلة الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتباعد المسافات واستخدام المطهرات أولا بأول تبعا لبروتوكول وزارة الصحة في الحد ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف البيان أن الكيانات الصناعية العاملة بالعين السخنة تقوم بتوفير أدوات التعقيم والتطهير ومهمات الوقاية الشخصية اللازمة بشكل يومي للعاملين داخل المصانع، بالإضافة الي توفير اللافتات الإرشادية اللازمة بشأن مواجهة الفيروس وتوفير خطة طوارئ في حالة وجود اشتباه لحالات إصابات بالفيروس.



التزام العمالة بإجراءات الحماية



التزامات الإجراءات الوقائية بمواقع الانتاج