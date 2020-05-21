شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مجلس إدارة جديد لشركة مصر الجديدة للإسكان فى الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برئاسة المهندس هشام ابو العطا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لاعتماد تعيين مجلس إدارة جديد للشركة بجانب اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى المقبل .

وذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة الكيماوية فى بيان لها اليوم، أنه تم تقدير ايرادات النشاط لعام الموازنة 2020-2021، بمبلغ 1.7 مليار جنيه، مقابل فعلي العام المالى 2018-2019 مبلغ 1.079 مليار جنيه، بمعدل تطور 57% نتيجة لقيام الشركة ببيعه مساحات من الأراضي بالإضافة الى الاعمال المتاحة والبرامج الزمنية المقدمة.

اضافت انه بالنسبة لمبيعات الانتاج تم بيع اراضة بقيمة 1.4 مليار جنيه تتمثل فى بيع 130 فدان بهليوبوليس ووحدات عقارية والايرادات من الشراكة مع شركة سوديك.

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وبجانب 117.2 ايرادات استثمارات وفوائد مقابل 213 مليون جنيه العام الماضى وتتضمن الموازنة مبالغ 126.3 مليون جنيه للأجور مقابل 108.5 مليون جنيه بنهاية العام الجاري المالى.

واستهدفت الموازنة ضخ 11.6 مليون جنيه استثمارات جديدة لتدعيم الشركة وبع المرافق بجانب استهداف صافى ربح 376.3 مليون جنيه مليون جنيه العام المالى الماضى

وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من اختيار مجلس إدارة جديد لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسيتم إعلانه الأسبوع المقبل بعمل سبق وأعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استقالتهم مطلع شهر ابريل الماضى، تزامنا مع خطط تطوير الشركة الفترة المقبلة بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" إن المشاورات بين وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وبين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا، انتهت بخصوص الاتفاق على أعضاء المجلس الجديد ،الذي سيتم الإعلان عنه اليوم 21 مايو الجارى خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدرجة بالبورصة المصرية .