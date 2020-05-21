شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: مصر تتلقى طلبات شراء تزيد عن 12 مليار دولار لسندات دولارية على 3 شرائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة، أن مصر قلصت السعر الاسترشادي لسندات دولارية على ثلاث شرائح بدأت تسويقها اليوم الخميس، وإنها تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار لبيع الدين.
وقلصت مصر السعر الاسترشادي بواقع 25 نقطة أساس لكل شريحة، لتعرض الشريحة لأجل أربع سنوات عند نحو 6%، والسندات لأجل 12 عاما عند نحو 7.875 % والشريحة لأجل 30 عاما عند نحو 9.125 % وفقا لما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.
ومن المتوقع إغلاق العملية في وقت لاحق اليوم.
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