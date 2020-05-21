شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: مصر تتلقى طلبات شراء تزيد عن 12 مليار دولار لسندات دولارية على 3 شرائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة، أن مصر قلصت السعر الاسترشادي لسندات دولارية على ثلاث شرائح بدأت تسويقها اليوم الخميس، وإنها تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار لبيع الدين.

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وقلصت مصر السعر الاسترشادي بواقع 25 نقطة أساس لكل شريحة، لتعرض الشريحة لأجل أربع سنوات عند نحو 6%، والسندات لأجل 12 عاما عند نحو 7.875 % والشريحة لأجل 30 عاما عند نحو 9.125 % وفقا لما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ومن المتوقع إغلاق العملية في وقت لاحق اليوم.