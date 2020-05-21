شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لسوق الأسهم السعودية بالختام وسط تداولات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 274.8 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.

وارتفع 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.31%.

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وارتفع 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج"، بنسبة 9.72%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 8.07%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 7.58%، فيما تراجع 84 سهماً على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 3.84%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.71%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن بنك الجزيرة، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي الربح 216.6 مليون ريال مقابل 263.3 مليون ريال سعودي، وأرجع البنك انخفاض صافي الدخل بنسبة 23% بسبب الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 28%، وهذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الإئتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء وقابله انخفاض في مصاريف الايجارات والمباني والمصاريف الأخرى.

أما بالنسبة إلى دخل العمليات، ارتفعت بنسبة 11% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية ودخل العمليات الاخرى وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر قابله انخفاض في صافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.