شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بآخر جلسات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 542.628 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.71% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.2%، والعرب على 4.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.41%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، 249.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 122.8 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالى.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1491 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11626 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3882 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1829 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 659 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.