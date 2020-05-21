شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي خضراء قبل إجازة عيد الفطر مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 0.28% رابحاً 5.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 410 مليون سهم محققة ما قيمته 282 مليون درهم من خلال تنفيذ 3342 صفقة لعدد 34 سهماً، وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.68%، 0.01%، على التوالي، وارتفع 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 268.5 مليون ورقة بقيمة 80.7 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.35%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن تأجيل اجتماع مجلس إدارة الشركة المقرر عقده اليوم الخميس، إلى يوم الخميس الموافق 28 مايو الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً.

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فيما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن، عن تملك إدارة الأصول بالشركة، عدد 32.8 مليون سهم من أسهم شركة أسمنت رأس الخيمة صالح أحد عملائها بصفته المالك المستفيد النهائي بما يعادل نسبة 6.52% من أسهم الشركة.

وفي سياق آخر شهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة تمتد ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وبعد تنفيذ الصفقة أصبح محمد سلطان محمد هاشل الخيلي يمتلك 19.81% من أسهم شركة دار التكافل.

وحددت شركة سوق دبي المالي، العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك، اعتباراً من التاسع والعشرين من رمضان وحتى الثالث من شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام بشكل رسمي من الرابع من شوال لعام 1441 هجرية.