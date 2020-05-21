شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض متأثرا بتصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو".



وحذر "لو" بان فيروس "كورونا" سوف يواصل الإضرار بالاقتصاد العالمي والمحلي إلى حين التوصل إلى لقاح للوقاية من المرض.



وأضاف "لو" بان التعافي الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير نظرا لمخاوف المستهلكين من الفيروس على صحتهم مما يعني بدوره ضعف الإنفاق.

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وذكر رئيس البنك المركزي الأسترالي بأن هناك مناقشات جارية مع عدد من الجهات التنظيمية والحكومية لاستكشاف أدوات من شأنها دعم الاقتصاد.



وعلق "لو" على أزمة كورونا الحالية قائلا إنها تعطي للمجتمع الدولي درساُ مشابها للأزمة المالية العالمية عام 2008، ألا وهو الثقة، فمن الضروري للاقتصادات استعادة ثقة المستهلكين.



وأكد "لو" ان أي تعاف مبحوظ للاقتصادات وأسواق العمل واستثمارات وأعمال الشركات حول العالم سيكون مرهونا باكتشاف لقاح وعلاج لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.656، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.66 وأقل سعر عند 0.6548.