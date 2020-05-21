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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية التعاملات بعد خطوة سلبية تجاه الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف عقب صدور بيانات حكومية إيجابية تزامنت مع خطوة سلبية تجاه الصين.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى 2.43 مليون طلب لكن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ حوالي 38.6 مليون شخص في غضون تسعة أسابيع.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع قانون ربما يمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، وهو ما يعني تصاعد النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومن شان هذه الخطوة المزيد من التصعيد في انلزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث ربما يستدعي الأمر ردا صينيا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 24665 نقطة، واستقر "إس اند بي 500" عند 2973 نقطة حيث ارتفع بنقطة واحدة، بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 9356 نقطة.
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