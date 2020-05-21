شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر نماء للكيماويات ترتفع إلى 7.3 مليون ريال بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وعلى الرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجه الى انخفاض أسعار اللقيم وبالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق.
كما انخفضت المصروفات العمومية والإدارية نتيجة إلى تعديل احتساب حساب نهاية الخدمة وبداية ظهور آثر ترشيد المصاريف.
بالاضافة إلى انخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار من عوائد شركه ينساب بالربع المماثل من العام السابق.
كذلك تراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 120 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 148 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وجدير بالذكر أن نماء حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغ 35.4 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2018 إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية بالرغم من انخفاض الكميات المباعة بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المواد الأولية.
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