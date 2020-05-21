شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف العمليات تهبط بأرباح بنك الجزيرة 23% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 22.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 181.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 545.1 مليون ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 489.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 28%. وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابله انخفاض في مصاريف الإيجارات والمباني والمصاريف الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 991 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019، يعود إلى الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006 إلى 2017.

وأرجع البنك الارتفاع في دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والأدوات المالية ودخل العمليات الأخرى.