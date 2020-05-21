شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى فى 10 أسابيع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية بأكبر وتيرة فى 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أسابيع ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض مخزونات الخام التجارية بأكبر وتيرة فى 2020 ، وتراجع الإنتاج للأسبوع السابع على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.75% إلى مستوي 34.41$ الأعلى منذ 11 آذار/مارس الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 33.49$، وسجل أدنى مستوي عند 33.37$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 36.70$ للبرميل الأعلى منذ 11 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 35.78$ ، وسجل أدنى مستوي عند 35.78$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6% ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.0 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 15 أيار/مايو ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الرسمية ،يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر فى عام 2020 ،تحديدا منذ الأسبوع المنتهي فى 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى الولايات المتحدة بعد تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.5 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.

انخفض إنتاج الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بنحو 1.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل نسبة 9% تقريبا من إجمالي الإنتاج ،بسبب إغلاق واسع فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، عقب اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.